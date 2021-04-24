سحرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ متابعيها بجمالها بأحدث ظهور لها بصورة نشرتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي ترويجا لاحدى ماركات العدسات.

وأطلت هيفاء وهبي، في الصورة، بلوك ناعم ولافت بماكياج كلاسيكي، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مالسة.

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعي هيفاء وهبي حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي: “وهل يخفى القمر” و “الجمال عدّى الكلام ” و “ياويل قلبي من هالجمال ”.

وكانت وهبي قد نشرت مؤخراً صورة لها بإطلالة إستوحتها من أجواء فصل الربيع، وظهرت فيها بفستان قصير مورد، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسرحة ناعمة، وحازت إطلالتها إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين حرصوا على مدحها.