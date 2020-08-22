فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها بإطلالة جديدة لها ظهرت فيها من دون مكياج أو أي مساحيق تجميل، وكذلك دون أن ترتدي العدسات اللاصقة التي كثيرا ما استخدمتها في السنوات الماضية.

وكشف خبير التجميل اللبناني بسام فتوح عن إطلالة هيفاء وهبي المفاجئة والتي أحدثت تفاعلا واسعا بين المتابعين، وأرفقها بتعليق عبر حسابه بموقع إنستغرام، كاتبا: “وجه الأمل”، وأضاف: “هيفاء لا ترتدي العدسات”، لتنهال عليه التعليقات خاصة وأنها نادرا ما تطل بدون عدسات.



وبدت هيفاء وهبي في الصورة بملامح مختلفة تماما وفق المعلقين وحصدت العديد من الإعجاب.