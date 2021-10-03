أطلّت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على متابعيها وجمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالة صباحية من شرفة منزلها حيث نشرت صورتين لها وهي تشرب كوب قهوة.

وأرفقت الفنانة هيفاء وهبي الصورتين بتغريدةٍ دوّنت فيها: “صباح الهدوء والامنيات الصغيرة.. صباح كل شيء جميل”.

من ناحية اخرى، باركت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ للشعب التونس​ي، بعد أن ترأست ​نجلاء بودن​ الحكومة التونسية الجديدة.

وكتبت هيفاء في تغريدة عبر حسابها على تويتير: “نجلاء بودن أول رئيسة حكومة امرأة في الوطن العربي”. وتابعت: “مبروك تونس لأنها تؤمن بكفاءة المرأة العلمية وقدرتها على القيادة”.

#نجلاء_بودن أول رئيسة حكومة امرأة في الوطن العربي

مبروك #تونس لأنها تؤمن بكفاءة المرأة العلمية وقدرتها على القيادة pic.twitter.com/xI8aAldupE — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 1, 2021