نشرت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تضمنت مقطع فيديو من الحريق الذي شهده مخزن في مرفأ بيروت في الساعات القليلة الماضية .

وأعربت هيفاء وهبي عن حزنها وخوفها الشديدين من هذا الحريق الذي وقع على بعد أمتار قليلة من منزلها في العاصمة اللبنانية بيروت والذي كان قد تضرّر سابقا من الإنفجار الضخم الذي حدث بالمرفأ في شهر أغسطس الماضي .

وهو ما دفعها إلى ترك منزلها خوفا من حدوث كارثة جديدة فكتبت في تعليقها على الفيديو قائلة : ” حريق كبير بمرفأ بيروت وتركنا بيوتنا قبل ما شي كارثة جديدة تصير ” .