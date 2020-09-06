نشرت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري أعلنت من خلاله عن تعرضها لسرقة 14 قطعة من مجوهراتها الثمينة والتي فقدتها منذ سنة تقريبا .

وتضمن المنشور أيضا صورا ل 4 قطع من القطع المسروقة وكتبت في تعليقها عليها : ” إذا حدا شاف هالخاتم أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني .. هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريبا بس هلا صرت متأكدة إنه مسروق 14 قطعة ” .

وتابع : ” لو حدا اشتراه من السارق بليز يبلغني على الدايركت ووعد مني لن أذكر أسماء .. شكرا ” .

وأضافت على صورة أخرى : ” وهيدا الحلق كمان نفس الموضوع اللي شافه يبلغني على الدايركت .. بليز ما حدا يشتري مجوهرات مسروقة ” .