انتشرت أخبار خلال الساعات القليلة الماضية حول تصالح الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” مع مدير أعمالها السابق ” محمد وزيري ” وذلك بعد بدء أولى جلسات محاكمته يوم أمس الإثنين في قضية النصب والاستيلاء على أموال وممتلكات هيفاء وهبي .

الأمر الذي دفع هيفاء إلى الخروج عن صمتها وكشف حقيقة هذا الأمر في تغريدة لها عبر حسابها على “موقع ” تويتر .

والتي جاء فيها : ” أولاً هو ما زال مسجون منذ 4 شهور على ذمة التحقيقات .. ثانيًا منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي أكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالاً ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانيا المناوي ” .

وتابعت : ” ثالثًا والأهم هيدا الخبر من سابع المستحيلات إنه يحصل .. رابعًا أنا بلبنان ” .