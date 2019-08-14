هيفاء وهبي تكشف سبب حذف حسابها الشخصي على ” إنستجرام “

تفاجأ جمهور ومتابعي الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” باختفائها وإغلاق حسابها عليه بشكل مفاجئ .

الأمر الذي وضعهم في حيرة وتعددت التساؤلات حول السبب من وراء ذلك .

حتى خرجت هيفاء وهبي لطمأنة الجمهور وكشف السبب الذي أدي إلى إغلاق الحساب .

فكتبت تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وأوضحت أن إغلاق حسابها على موقع ” إنستجرام ” يعود إلى مشكلة تقنية حدثت به .

وكتبت قائلة : ” بينما استمتع بمتابعة ردود فعل آخر حفلاتي في السويد عبر حسابي على Instagram تعرض الحساب لعطل تقني ” .

وأضافت : ” تواصلنا مع المسؤولين لإصلاح المشكلة وإعادة الحساب مجددا دون أن نفقد أيا من محتواه ” .