هيفاء وهبي تكشف سبب حذف حسابها الشخصي على ” إنستجرام “

تفاجأ جمهور ومتابعي الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” باختفائها وإغلاق حسابها عليه بشكل مفاجئ .
الأمر الذي وضعهم في حيرة وتعددت التساؤلات حول السبب من وراء ذلك .
حتى خرجت هيفاء وهبي لطمأنة الجمهور وكشف السبب الذي أدي إلى إغلاق الحساب .
فكتبت تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وأوضحت أن إغلاق حسابها على موقع ” إنستجرام ” يعود إلى مشكلة تقنية حدثت به .
وكتبت قائلة : ” بينما استمتع بمتابعة ردود فعل آخر حفلاتي في السويد عبر حسابي على Instagram تعرض الحساب لعطل تقني ” .
وأضافت : ” تواصلنا مع المسؤولين لإصلاح المشكلة وإعادة الحساب مجددا دون أن نفقد أيا من محتواه ” .
While I enjoy the reactions of my last concert in Sweden on my Instagram page @haifawehbe
The profile was subjected to a technical
Malfunction
Administrators were contacted to fix the situation and return the profile to its Normal state without any loss of content !
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 13, 2019