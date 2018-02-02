هيفاء وهبي تلجأ لمحامي عمرو دياب

تعاقدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مع المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان المصري عمرو دياب، لتولي جميع الشئون القانونية الخاصة بها في مصر.

من ناحية أخرى تعاقدت هيفاء وهبي على بطولة مسلسل «حرير العنكبوت»،وهو من إخراج إسماعيل فاروق وكتابة عبير سليمان وإنتاج mgr، ولم يتم الكشف عن باقي النجوم المشاركين في العمل حتى الآن.

وكانت هيفاء وهبي قد أطلت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «الحرباية»، وهو من تأليف أكرم مصطفى وإخراج مريم أحمدي وإنتاج ممدوح شاهين، وشارك في بطولته كل من منذر رياحنة، وعمرو واكد، والراقصة دينا، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة وقت عرضه.

يذكر أن هيفاء وهبي انتهت مؤخرًا من تصوير فيديو كليب لأحدث أغانيها «توتا»، ومن وضع لمساتها النهائية على ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.