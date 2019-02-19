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هيفاء وهبي تنعي كارل لاجرفيلد: “أحد أكثر الأشخاص إلهاماً وتأثيراً في صناعة الأزياء”

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عبرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن حزنها الشديد لوفاة مصمم الأزياء الشهير كارل لاجرفيلد .

وكتبت هيفاء في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “من المحزن جدا أن نسمع أن أحد أكثر الأشخاص إلهاماً وتأثيراً في صناعة الأزياء قد تركنا 💔 ارتاح بسلام كارل لاجرفيلد”.

 

وكانت دار الأزياء الشهيرة chanel اعلنت عن وفاة أشهر مصمميها في بيان رسمي جاء فيه: تعلن Chanel بحزن عميق وفاة كارل لاجرفيلد، المدير الإبداعي لدار أزياء Chanel منذ عام 1983″.

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