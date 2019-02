هيفاء وهبي تنعي كارل لاجرفيلد: “أحد أكثر الأشخاص إلهاماً وتأثيراً في صناعة الأزياء”

عبرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن حزنها الشديد لوفاة مصمم الأزياء الشهير كارل لاجرفيلد .

وكتبت هيفاء في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “من المحزن جدا أن نسمع أن أحد أكثر الأشخاص إلهاماً وتأثيراً في صناعة الأزياء قد تركنا 💔 ارتاح بسلام كارل لاجرفيلد”.

So sad to hear that one of the most inspiring and influential person in fashion industry has left us 💔 Rest in peace #KarlLagerfeld 🙏🏻 pic.twitter.com/fA9WAH8IIN

