تحل النجمة هيفاء وهبي، ضيفة على الحلقة الثانية من برنامج المقالب «خمس نجوم»، الذي يقدمه كل من غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، ونور، على قناة «mbc مصر»، مساء اليوم الثلاثاء.

وتقوم فكرة البرنامج على أن يستدرج الفنان محمد الشرنوبي الضيوف لعمل مقالب فيهم، ويتم التصوير من خلال كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يُفجر الكثير من المواقف المضحكة.

وينضم إلى النجوم الخمس في كل حلقة من حلقات البرنامج، أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وكان قد حل محمود كهربا، نجم النادي الأهلي المصري، ضيف أولي حلقات برنامج “خمس نجوم” والذي أقنعه فريق العمل المشاركة كضيف شرف في فيلم من بطولة غادة عادل ليقوم بعدها فريق العمل بتنفيذ مقلب طريف به.