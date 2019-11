هيفاء وهبي على سرير وسط الطبيعة!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

𝑮𝒐𝒐𝒅 𝒗𝒊𝒃𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒍 𝒂𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅 💫 #potd #nature #goodvibes #love #vintage #photoshoot #haifawehbe #lebanon . 👗 @yousef_aljasmi 💄 @nancyselimmakeupartist 💇🏻 @latelier.decoiffure . 📸 @david_abdallah