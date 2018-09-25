هيفاء وهبي في أحضان مدير أعمالها محمد الوزيري.. فهل تزوجت سرًا؟!

عادت شائعةُ زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من مدير أعمالها محمد الوزيري للواجهة مُجددًا، وذلك بعد انتشار صورة رومانسية تجمعهما.

ويظهر الوزيري وهو يحتضن الفنانة اللبنانية في أحد الشوارع، وفي صورة أخرى يظهر وهو يُقبّلها على رأسها خلال احتضانه لها، ولم يُعرف توقيت وسبب الصورة، إلا أنها أعادت شائعة زواجهما سرًا.

والأمرُ الذي زاد من انتشار الشائعة هو تصريحات الفنانة هيفاء وهبي الأخيرة خلال حلولها ضيفةً على برنامج الحكاية والذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة “ام بي سي” مصر، حيث كانت وهبي قد ألمحت بشكل غير مباشر عن وجود قصة حب في حياتها ورغبتها بالزواج وإنجاب الأطفال.

وكانت شائعة زواج وهبي ومدير أعمالها قد انتشرت قبل فترة بعد انتشار صور لهما يظهران فيها وهما يرتديان نفس الخاتم.

إلى ذلك، إصرار وهبي على مشاركة الوزيري في أعمالها، والتي كان آخرها مسلسل “لعنة كارما” والذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وعلى الصعيد الفني أطلقت الفنانة اللبنانية مؤخرًا ألبومها الجديد والذي يحمل اسم “حوا” ويتحدّث الألبوم في كل أغنية عن المشاكل التي تواجه الفتيات.

وكانت وهبي قد اعتمدت طريقة جديدة بالترويج للألبوم، إذ كانت تطرح كل أغنية بشكل منفرد مع بوستر خاص لها، وتعليق يوضّح طبيعة الأغنية وما تُناقشه.