نشرت اللبنانية هيفا ماجيك مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه بفستان احمر ضيق وهي ترقص على انغام اغنية شعبية وذلك على حسابها على انستغرام.

وعلقت هيفا ماجيك على الفيديو كاتبة: “اول ما بلّشت عالسوشل ميديا كنت جيب ملايين بفيديوهات الرقص وكانوا يسبوني كتير قلت عيب لازم نعمل image وما ارقص كرمال ارضي الناس لقيتن بيحبو الرقص اكتر من كل شي وكلو صار يرقص وينفخ ويهز من بعدي قال وشو انا بدي الناس تشوفني ناجحه بالشغل صارو ما يحطولي لايكات بس ابراج مراقبه وحسد”.

وتابعت: “السوشل ميذيا طلعت يلي بيرقص اكتر بيجيب مشاهدات اكتر وسلمولي عال image بطريقكم”.

وكانت هيفا ماجيك، والتي تعتبر اشهر متحولة جنسيا في العالم العربي، قد اثارت الجدل مؤخرا بتعليقها على انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي ورفضها الترحم عليها بحجة انها ملحدة وقالت “انا ما يخصني ميولها الجنسية ولا يهمني اي شيء بس طالما هي الحدت وانكرت وجود الله سبحانه وتعالى انا ما فيني قول الله يرحمها لان هذا قرارها”.