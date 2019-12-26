هيفا وهبي بإطلالة ذكورية وفي يدها سيجارة

تشارك الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ متابعيها صوراً من كواليس تصوير فيلمها المقبل “أشباح أوروبا” عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت هيفا صورة لها فاجأت من خلالها متابعيها ولاقت تفاعلا كبيراً لدى جمهورها، إذ ظهرت هيفا مرتدية البذلة الرجالية السوداء مع الكعب العالي معتمدة الشعر الأشقر المنسدل وهي تحمل في يدها سيجارة.

وعلقت هيفا على الصورة قائلة :”تذكرت من كانت…وتغيرت اللعبة”.

يذكر أن هيفا وهبي تشارك في فيلم “اشباح أوروبا” الى جانب أروى جودة، أحمد الفيشاوي، مصطفي خاطر، أحمد داوود، باسم سمرة، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، تأليف كريم فاروق.