شاهدوا.. هيفا وهبي بلوك مختلف في فيلمها السينمائي الجديد

نشرت الصفحة الرسمية للفيلم السينمائي الجديد “​أشباح أوروبا​”، الاعلان الدعائي له وقد ظهرت فيه بطلة العمل النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ بلوك مختلف، اذ انها غيّرت لون شعرها فيه الى الأشقر، كما ظهر ايضا في الاعلان الممثلين المصريين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.

الجدير ذكره ان فيلم أشباح أوروبا يحوي مشاهد تشويق وأكشن وبعض المشاهد الرومانسية والقصة تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وتعود به هيفا لعالم السينما بعد فيلمها “حلاوة روح” عام 2014.



