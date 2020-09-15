أثارت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي حافية القدمين، خلال تسجيلها أغنيتها الجديدة، التي لم تكشف عن تفاصيلها.

هذا الأمر أثار إعجاب متابعي هيفا بطقوسها المختلفة في تسجيل الأغاني، وأعاد إلى الذاكرة “ملكة موسيقى المورنا” الراحلة ​سيزاريا إيفورا​، الّتي إحتفل محرك البحث “غوغل” في آب/أغسطس عام 2019 بعيد ميلادها، وإشتهرت باسم “حافية القدمين”، لأنها كانت تغني دائماً من دون إنتعال حذاء، حتى بات يُطلق عليها “أسطورة الديفا الحافية”.

يُذكر أن هيفا إنتهت من تصوير مسلسل “أسود فاتح”، من بطولة روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

تتواجد الديڤا #هيفاء_وهبي في الاستوديو لتسجيل أغنيتها الجديدة @HaifaWehbe pic.twitter.com/gUPIEIk4UN — H A I F A V O G U E (@HaifaVogue) September 13, 2020