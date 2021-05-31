خضعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ لجلسة تصوير عفوية مرتدية ثياباً “كاجوال” عبارة عن جينز وتوب ووضعت على عينيها نظارات شمسية لتقيها أشعة الشمس.

واستعرضت هيفا سيارتها الفارهة الحمراء وبدا في الصور أنها التقطت بعدة وضعيات، فبدت هيفا في إحداها وقد جلست على مقدمة السيارة وفي أخرى وقفت إلى جانبها، وأسندت قدمها إلى الخلف على عجلة السيارة الضخمة في عدة صور أخرى.

وقد نال المنشور العديد من علامات الإعجاب من المتابعين وعلق الممثل ​وسام صباغ​ بعدة إيموجي عبارة عن وجوه بعينين لقلبين أحمرين، أما أمل طالب فكتبت :طب شوووو، وخبير التجميل ​بسام فتوح​ والمعروف أنه يهتم بجمال هيفا عبر عن إعجابه بإيموجي لقلبين.









