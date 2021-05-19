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اثارت النجمة ​هيفا وهبي​ جدلا كبيرا بمنشورها الذي اعتبرت فيه ان كلمة “البدو” ليس بوصف سيئ، مشيرة الى انه علينا احترام الشعب السعودي بدل الإعتذار.
وكتبت هيفا على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “البدو ليس بوصف مسيئ لكي يتم الاعتذار بشأنه ! نعم طريقة وزير الخارجية لم تكن لائقة وكان الاجدر تكملة الحوار بإحترام بينه وبين المحلل السياسي الأنصاري والسماح لنا ايضا كلبنانيين ان نفهم ما ينتظرنا ! علينا الإشادة بالشعب السعودي واحترامنا له بدل الإعتذار عن ما هو مشرف في الأصل!”.



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