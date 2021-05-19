اثارت النجمة هيفا وهبي جدلا كبيرا بمنشورها الذي اعتبرت فيه ان كلمة “البدو” ليس بوصف سيئ، مشيرة الى انه علينا احترام الشعب السعودي بدل الإعتذار.
وكتبت هيفا على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “البدو ليس بوصف مسيئ لكي يتم الاعتذار بشأنه ! نعم طريقة وزير الخارجية لم تكن لائقة وكان الاجدر تكملة الحوار بإحترام بينه وبين المحلل السياسي الأنصاري والسماح لنا ايضا كلبنانيين ان نفهم ما ينتظرنا ! علينا الإشادة بالشعب السعودي واحترامنا له بدل الإعتذار عن ما هو مشرف في الأصل!”.
اثارت النجمة هيفا وهبي جدلا كبيرا بمنشورها الذي اعتبرت فيه ان كلمة “البدو” ليس بوصف سيئ، مشيرة الى انه علينا احترام الشعب السعودي بدل الإعتذار.