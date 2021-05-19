اثارت النجمة ​هيفا وهبي​ جدلا كبيرا بمنشورها الذي اعتبرت فيه ان كلمة “البدو” ليس بوصف سيئ، مشيرة الى انه علينا احترام الشعب السعودي بدل الإعتذار.

وكتبت هيفا على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “البدو ليس بوصف مسيئ لكي يتم الاعتذار بشأنه ! نعم طريقة وزير الخارجية لم تكن لائقة وكان الاجدر تكملة الحوار بإحترام بينه وبين المحلل السياسي الأنصاري والسماح لنا ايضا كلبنانيين ان نفهم ما ينتظرنا ! علينا الإشادة بالشعب السعودي واحترامنا له بدل الإعتذار عن ما هو مشرف في الأصل!”.

البدو ليس بوصف مسيئ لكي يتم الاعتذار بشأنه !

نعم طريقة وزير الخارجية لم تكن لائقة وكان الاجدر تكملة الحوار بإحترام بينه وبين المحلل السياسي الأنصاري والسماح لنا ايضا كلبنانيين ان نفهم ما ينتظرنا !

علينا الإشادة بالشعب السعودي واحترامنا له بدل الإعتذار عن ما هو مشرف في الأصل! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 19, 2021