هيفا وهبي: “كتير حلو كيف منتخبي الجزائر وتونس عوضولنا فرحتنا”

عبرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ عن حزنها الشديد بسبب خروج المنتخب المصري من كأس أمم أفريقيا: “مع انه زعلنا لخروج مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، ولكن هي اللعبة ربح وخسارة. بس كتير حلو كيف منتخبي الجزائر وتونس عوضولنا فرحتنا اليومين الماضيين ولعبوا حلو ومتعونا بفوز مفرح للعرب كل التوفيق بالمباريات القادمة وانشاء الله يوصلوا للنهائيات مصر 2019”.