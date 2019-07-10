هيفا وهبي: “كتير حلو كيف منتخبي الجزائر وتونس عوضولنا فرحتنا”

عبرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن حزنها الشديد بسبب خروج المنتخب المصري من كأس أمم أفريقيا: “مع انه زعلنا لخروج مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، ولكن هي اللعبة ربح وخسارة. بس كتير حلو كيف منتخبي الجزائر وتونس عوضولنا فرحتنا اليومين الماضيين ولعبوا حلو ومتعونا بفوز مفرح للعرب كل التوفيق بالمباريات القادمة وانشاء الله يوصلوا للنهائيات مصر 2019”.
مع انه زعلنا لخروج #مصر من بطولة #كأس_أمم_أفريقيا_2019 ولكن هي اللعبة ربح وخسارة. بس كتير حلو كيف منتخبي #الجزائر و #تونس عوضولنا فرحتنا اليومين الماضيين ولعبوا حلو ومتعونا بفوز مفرح للعرب👌🇹🇳 🇩🇿 كل التوفيق بالمباريات القادمة وانشاء الله يوصلوا للنهائيات #مصر_2019 #TotalAFCON2019
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) July 10, 2019