هيفا وهبي ومصطفى خاطر بصور مسروقة من كواليس “أشباح أوروبا”

يبدو أن الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ متحمسة جداً لتجربة فيلم “​أشباح أوروبا​” إذ لا تفوت الفرصة حتى تكشف لحظات تعيشها في كواليس تصوير العمل على عكس ما هو معتمد عليه، إذ يتمّ التكتم على تفاصيل العمل واللوكات الخاصة بالأبطال الى حين عرض العمل على الشاشة.



ونشرت هيفا وهبي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها الى جانب الممثل المصري ​مصطفى خاطر​ وأوضحت أنها صورة مسروقة لهما من الكواليس وعلّقت قائلة: “اتنين من اشباح اوروبا بيخططوا لصاحب المطعم! شبحنا التالت بيخطط لمصيبة تانية في مكان تاني” وأضافت عبارة ” صورة مسروقة”.

الجدير ذكره أن فيلم أشباح أوروبا من بطولة هيفا وهبي و​أحمد الفيشاوي​ ومصطفى خاطر والقصة لكريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي.



