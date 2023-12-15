وجه الفنان عمرو عبد العزيز، رسالة لإحدى الفنانات دون ذكر إسمها، منتقدًا طريقة لبسها المبالغ فيه، واستغلاله في الشهرة.

منشور مثير للجدل لـ عمرو عبدالعزيز

وكتب عمرو عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” علق قائلا:” نصيحة أخوية، يا حبيبة قلبي والله العظيم شغلك هو اللي بيتكلم عنك مش فستانك المفتوح لحد لوزك، للأسف أنتي فاكرة أنك كده جامدة خالص والله العظيم هما لو اتكلموا هيتكلموا عن فستانك الأوفر مش عليكي”.

وأضاف:” الدليل أن أكبر نجمات مصر زي منى زكي وياسمين عبد العزيز وهبة مجدي وغيرهم كتير بيروحوا بفستانين سواريه حلوة وشيك ومقفوله عااادي جدا”.

الفنان عمرو عبد العزيز

تابع:” بس أنتي بعد ما تقفي ع الريد كاربت وتتصورى بكذا شكل ومن كل الزوايا عشان تستعرضي الفستان العريان قوى الأوفر قوى ويصوروكي عشان يتكلموا بعد كده مش بيقولوا مين الفنانة دي..لا بيقولوا مين الرخيصة دي”.

واختتم:” نصيحة أخوية، لما تروحى مهرجان وانتي مش معروفه أصلا لو اهتميتي بشغلك ربع ما بتهتمي بفستانك الأوفر صدقينى هتوصلى وهيتكلموا عنك بشياكة”.

آخر لقاءات عمرو عبدالعزيز

وحل الفنان عمرو عبد العزيز خلال الفترة الماضية، ضيفًا على برنامج “كتير هالقد” مع الإعلامي هشام حداد على شاشة mtv.

وطلب مقدم برنامج “كتير هالقد”، من عمرو عبد العزيز تقليد عدد من المشاهير المصريين، وتمكن من تقديم شخصياتهم وأصواتهم بدرجة مقربة أبهرت الحاضرين.

وقلد الفنان عمرو عبد العزيز، العديد من عظماء الفن المصري على الهواء، منهم الفنان لطفي لبيب، والفنان يوسف داود، والفنانة سناء جميل، والفنانة أمينة رزق، والفنان كمال الشناوي، والإعلامي مفيد فوزي، والفنان حسن حسني.

وكما قلد الفنان عمرو عبدالعزيز، كلا من أبلة فاهيتا، والفنان سمير غانم، والفنان محمود عبدالعزيز، والزعيم عادل إمام.

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