نشر الفنان ” وائل عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن السبب من وراء مرض شقيقته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” وما حدث معها مؤخرا بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة والذي أرجعه إلى الحسد .

فكتب وائل عبد العزيز في منشوره قائلا : ” نفسي الناس تقول ما شاء الله علي أي حاجه قبل أي كلام .. لو مش مآمنين بالحسد شوفوا حالنا وإيه جرالنا ومرض ووقف حال ” .

وتابع : ” العين بتموت وتمرض وتوقف الحال وتقعد ناس في بيوتها .. ربنا يبعد عنك العين والحسد ويشفيكي يا بنتي ويصلح حالك وحالنا قادر يا كريم ” .

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد غادرت المستشفى خلال الأيام الماضية بعد تحسن حالتها الصحية على أن تستكمل علاجها في المنزل تحت إشراف طبي .