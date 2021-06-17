شوق الفنان اللبناني وائل كفوري جمهوره لحفله المرتقب ضمن حفلات الرياض اليوم الخميس الـ 17 من يونيو والذي يجمعه بمواطنته الفنانة اليسا.

ونشر وائل كفوري مقطع فيديو من البروفات التحضيرية للحفل حيث ظهر فيه وهو يغني مقطع من اغنيته الجديدة “كلنا مننجر” وذلك عبر خاصية الستوريز على حسابه على انستغرام.

يذكر أن أغنية “كلنا مننجر” لـ وائل كفوري نجاح كبير منذ طرحها على اليوتيوب حيث حققت حتى الان اكثر من 17 مليون مشاهدة.

أغنية “كلنا مننجر” كلمات علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، توزيع جمال ياسين، ميكس وماستر رالف سليمان.

“كلنا مننجر ” هي شارة مسلسل داون تاون الذي سيعرض على أحد المنصات قريبا بعد خروجه من الموسم الرمضاني والعمل بطولة كارمن لبس أمل بشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، سارة ابي كنعان ومن إخراج زهير قنوع، وبهذا العمل تكون هي المرة الأولى التي يقدم فيها وائل شارة مسلسل رغم مشواره الفني الطويل.