فجّرت ​منى السابر​، والدة الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ مفاجأة بقضيتها مع إبنتها، وردّت على محامي عائلة إبنتها، الذي نفى أن تكون حلا هي من تسببت في صدور الحكم ضد والدتها، لكونها قاصراً ولا تستطيع رفع قضية ضدها.

وأشارت منى الى أنها “لا تريد تشويه صورة ابنتها مثلما اتهمها البعض بعد الكشف عن تفاصيل القضية بينهما”، موضحة أن والد حلا الترك، ​محمد الترك​، هو من قام برفع القضية ضدها للمطالبة برد مبلغ 20 ألف دينار بحريني.

وتابعت: “الأب هو اللي رافع الدعوى لكن لأن حلا قاصر بس هي راحت أخدوها وشهدت في المركز وثبتت أقوالها ولأن نيتهم سيئة عندي رد على المحامي الخاص بهم وعلى كل ما حكاه”.

وأوضحت أنها “لا تريد الحديث عن بعض التفاصيل حتى الآن حفاظاً على ابنتها ومن أجلها”، معلقة: “كله علشان خاطر حلا وإلا كنت طلعت قلبت الدنيا”.

كما قالت منى: “أتمنى الموضوع ينحل وحلا لو ما بدها تعيش معايا تعيش بطريقة صحية وتكون مرتاحة، دي بنتي وأنا بزعل عليها هي بالنهاية بنتي وما بيهون لي فيها”.

منى السابر ترد على إتهامها بالكذب

وإنتقدت منى السابر حديث البعض عنها وإتهامها بالكذب على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: “بما أن في بعض الأشخاص المشاهير اللي بيحكوا عني أنا عندي أوراق واثباتات أنا عندي حكم أنا مو كذابة مثل ها الشخص اللي كنت اعتبره صديق ويكذبني ويتكلم عني كلام عيب أنت بالنهاية إعلامي ومن المشاهير والناس كلها تتابعك”.

وتابعت: “أنا بحياتي ما دعيت على حدا كل واحد أتكلم عني واتكلم في شرفي وكلام يمسني دعيت عليه ليل ونهار وعلى كل شخص أذاني”.

محامي عائلة الترك يكشف معلومات صادمة

وكان محامي عائلة حلا الترك، محمد جاسم، كشف العديد من التفاصيل التي تتعلق بقضية حلا مع والدتها منى، إذ أوضح أن الإعلام يتعامل مع القضية على إعتبار أن حلا رفعت قضية ضد والدتها، وأخذت ضدها حكم بالسجن، وهو أمر غير صحيح.

وأشار جاسم خلال مداخلة تلفزيونية الى أن حلا لم تبلغ السن القانوني وهو 21 عاماً، كي تتمكن من رفع قضية ضد والدتها، أو أي شخص آخر، وبهذا فإن الدعوى المرفوعة ضد السيدة منى السابر لم تُقمها حلا بصفتها الشخصية، لأنها لم تحصل على حق التقاضي بعد بحكم عمرها الصغير..