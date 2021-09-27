كشف الفنان ” رامي صبري ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن تعرض والدته لوعكة صحية دخلت على إثرها مستشفى سعاد كفافي حيث تواجدت في العناية المركزة لمدة ثلاثة أيام .

وأشار رامي صبري في منشوره إلى وضع والدته الصحي الحالي بأنها أصبحت بخير .. موجها الشكر للمستشفى والطاقم الطبي الذي أشرف على متابعة الحالة الصحية لوالدته .

فكتب قائلا : ” صباح الخير .. الحقيقة عايز اشكر مستشفى سعاد كفافي على الاهتمام والرعاية بالتفاصيل لحالة أمي .. الحمد لله أمي بخير بعد ما كانت في الرعاية لمدة 3 أيام ” .

وتابع رامي صبري : ” شكرا جزيلا للدكتور/ محمد صفوت مدير عام مستشفى كفافي والدكتور/ عبد الحميد مصباح إخصائي المخ والأعصاب والدكتور/ مصطفى غزال على اهتمامهم برعاية أمي الغالية والحمد لله بقت بخير .. مستشفى سعاد كفافي صرح كبير محترم نفخر بيه في بلدنا الحبيبة مصر ” .