شارك النجم السوري “باسل خياط ” عبر حسابة الرسمى بموقع التواصل الإجتماعي”إنستجرم” صورة تجمعه بزوجته “ناهد زيدان” وأمه في ظهروها الأول الذي اثار حالة من التفاعل الإيجابي، وانهالت كلمات الغزل والمديح على والدة باسل خياط، حيث كانت ملامحها الجميلة الطبيعية الناعمة حديث المعلقين
وأشار البعض أنها ربما تكون أجمل من زوجته الشابة، مؤكدين علي الشبه الكبير بين الفنان ووالدته. وعبر بعض المتفاعلين عن مفاجأتهم، حيث كانوا يعتقدون أنها شقيقته، وهذا يرجع إلي أن فارق العمر بينهما ليس كبيرًا كما يبدو.
وكتب باسل معلّقًا علي تلك الصورة:” ماما أحلي كلمة بالدنيا، اللّه يخليلي ياكى ويخليلكن أمهاتكن يارب”.
ويذكر أن الخياط يشارك حاليًا في بطولة مسلسل بعنوان” النحات” مع “أمل بشوشة” الذي كان من المقرر طرحه ضمن السباق الرمضانى2020، ولكن تشير التوقعات إلي تأجيل عرض المسلسل وتوقف التصوير في لبنان بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتعد آخر اعمال النجم مشاركته في بطولة مسلسل “الكاتب” من أنتاج شبكة “نتفليكس” العالمية، برفقة “دانييلا رحمة” وعدد آخر من الفنانين، كما يعرض له الآن على منصة “شاهد” مسلسل “عهد الدم”.
دوام جمال المرأة وتألقها يرجع للرجل ، فإذا كان الرجل يداريها جيدا فيشع شبابها وجمالها ، خاصة انه إذا ابعدها ان اتخاذ المواقف السياسية والفكرية الي مالها شغل فيها هههههههههههههه بحيث لا يجعلها حاكمة وإمرة وتشيل هم ههههههههههههههه فاول ما تفتح فمها ههههههههههههههههه يروح ضاربها بالعصا هههههههههههههههههه فهذا مفيد للعالم ان لا يخرب وبنفس الوقت مفيد لها ولجمالها ، فالمرأة يجب ان لا تملك الا نفسها مو تجي تعمل نفسها قاضية وحاكمة ههههههههههههههه تجادل الدكتور جلمبو هههههههههههههههههه فكلما قالت المرأة لزوجها امرك يا سب السيد تبقى شابة او ترجع عشر سنوات شابة ! فلهذا تلاقي بعض النساء اجمل من عرائس ابنائهم .
في وصية للأمام علي عليه السلام لاحد ابناءه يقول فيها :
إن استطعت أن لا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فافعل فإنّه أدوم لجمالها وأرخى لبالها وأحسن لحالها فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة فدارها على كلّ حال وأحسن الصّحبة لها فيصفو عيشك
نورت يا ريت تنزلو خبر بنت النجف حرقت نفسها من كثر دلال زوجها …..
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