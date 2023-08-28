كشف الفنان الشاب تيام مصطفى قمر عن صورة مع والدته خلال تواجدهما بفعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما والذي أقيم يوم الخميس الماضي بمدينة العلمين الجديدة.

والدة تيام مصطفى قمر

ونشر “تيام” صورة عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” على السجادة الحمراء للحفل وعلق قائلًا: “لم أجد أجمل من والدتي لمرافقتي”.

وعرض لـ “تيام” مؤخرًا فيلم “الصف الأخير” والذي يعد أولى بطولاته المطلقة على شاشة السينما وشاركه البطولة الفنان بيومي فؤاد.

أولاد حريم كريم

من ناحية أخرى، روّج الفنان تيام قمر لفيلمه الجديد “أولاد حريم كريم” عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و شارك متابعيه ببوستر الفيلم الخاص به ، و علق عليه كاتباً:”كيمي .. أولاد حريم كريم بجميع دور العرض 30/8 .. سيناريو و حوار أستاذة زينب عزيز و إخراج الأستاذ علي إدريس “.

فيلم “اولاد حريم كريم” بطولة “مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

فيلم “أولاد حريم كريم” يعد استكمالاًَ لنجاح فيلم “حريم كريم” والذي عرض منذ 18 عامًا، وتحديدَا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

يذكر أنّ فيلم “حريم كريم” عُرض عام 2005، تدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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