خطفت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، الانظار بعد ظهورها بصورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة جديدة عبرت من خلالها وبشكل غير مباشر عن تحدي الظروف التي تواجهها لا سيما الازمة القضائية على خلفية حصولها على اموال من ابنتها حلا.

وكتبت منى السابر في تعليقها على الصورة قائلة “أنا متصله مع الحياة…..لا أحد بستطيع إن يؤذيني إلا إذا سمحت له، أنا أسمح للسلام والتناغم أن يكونوا جزءً من حياتي”.

وقد تغزل متابعو منى السابر بإطلالتها الجديدة حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “لوك جميل جدا يذكرني بفترة السبعينات من القرن الماضي عند الامريكيات زمن الأناقة والرقي طلة جميلة ” و “الميك اب مو مناسب مكبرك” و “الله ينصرك ياااررب ويجبر بخاطرج ويسعدك ويعوضك وتنصرك على كل من يعاديج يااحلى ام بالدنيا ”.

يذكر ان منى السابر قد اثارت حالة كبيرة من الجدل في الفترة الماضية بعد كشفها عن تفاصيل أزمتها مع ابنتها الفنانة حلا الترك والتي ناشدت على اثرها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، للتدخل في حل في أزمتها كون طليقها محمد الترك يقيم في المملكة المغربية.