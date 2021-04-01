ردت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك على الأنباء التي راجت بقوة في الأيام القليلة الماضية حول زواجها مجددًا، مستندين على تصريح سابق لها قد تم تفسيره بشكل خاطئ بين الجمهور.

وقالت السابر في مقطع فيديو إن زواجها مجددًا هو “مجرد شائعة”، مشيرة إلى ما تحدثت إليه في لقاء سابق، حيث علقت وقتها بأنها “لن ترفض الزواج في حال التقت الرجل المناسب”.

وأضافت الزوجة السابقة للمنتج البحريني محمد الترك، والد حلا، أنها “غير متزوجة حاليا وأنها لو كانت كذلك لقامت بعرض الخواتم وغير ذلك”.

وكانت، منى السابر، كشفت مؤخرًا عن نيتها إعادة تجربة الزواج وبدء حياة جديدة، ولكن هذا الأمر يتوقف على إيجادها الشخص المناسب الذي تنجذب إليه، وقالت: “إن شاء الله ألاقي الشخص المناسب لي ويكون في انجذاب”.

وقبل عيد الأم الذي صادف الـ 21 من الشهر الجاري بأيام أصدرت محكمة بحرينية حكمها بحبس منى السابر سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 20 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

وظهرت منى السابر وهي منهارة في مقطع فيديو بعد حكم المحكمة، مشيرة إلى أنها “لم تكن تتوقع أن يحدث هذا لها مع قُرب ذكرى عيد الأم بعد أيام”. وقالت إن “الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها”، وأنها بقيت على أمل بأن “تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن خاب توقعها بابنتها”، بل أشارت إلى أن ابنتها “ما زالت ترفض وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدها”.

من جانبه، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.

وقال: “الجميع يعلم أن سن الرشد القانونية هي شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم”، مؤكدا أن سن حلا الترك لا تسمح لها حاليا بممارسة حق التقاضي؛ لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن الـ 21 ومن ثم ليس لها حق برفع الدعاوى القضائية”.