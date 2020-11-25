ما زالت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، تواجه انتقادات من بعض ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خلعها الحجاب رغم مرور فترة زمنية على قيامها بتلك الخطوة.

فقد نشرت منى السابر مجموعة صور جديدة لها بلوكات مختلفة مستطلعة على رأي متابعيها على انستغرام عن ايها الاجمل عليها كاتبة: “شنو أحلى 1-2-3 عطوني رأيكم”.

غير ان منى السابر تفاجأت باحدى متابعاتها تنتقد اطلالاتها وتعاتبها على خلعها الحجاب كاتبة: “والله لساتني مصدومة ما بعرف كيف قررتي تكوني هيك كنتي محجبة و مستورة ماشاء الله و الكل ايحبك و منورة و هلا بعد هالعمر نزعتي الحجاب و رايحة شوي شوي في طريق التبرج بعد شي سنة من هلا تحطي صور بالمايوه” لتنفعل عليها منى السابر وترد: “انتي شو خصك احط صوري بالمايوه او اشيل حجابي ليكون انتي اللي تتحاسبين عني ولا شنو بالضبط”.

ولم يكن هذا التعليق الوحيد الذي عاتبها على خلع الحجاب فقد كتب اخر “كنتي جميله جدا بحجابك احسن من التبرج كنت دايما اشوفيك قدوه او امراأه جميله” وكتبت اخرى “الاخير الابيض لو عاد تلبسي معاه حجاب تصيري ملكه ”.

كما شارك اخرون في النقاش مستغربين اصرار البعض على هذا الموضوع حيث كتب احدهم: “وانتي مين عشان تحاسبي الناس لو كنتي تخافي ربك ماكنتي قلتي هالكلام خليك في حالك مو احسن ، مو عاجبك انقلعي وروحي اعملي حجاب للسانك عيشي لي عاشته ولسه عايشاه هالمخلوقه وبعدين لاتتكلمي لسانك خليه عندك مو محتاجين نصايح من ناس زيكم ، ربك لي يحاسب والله حلوه هذي صار من هب ودب يفتي”.

يذكر ان منى السابر كانت قد دافعت عن نفسها سابقا معتبرة أن ملابسها عادية وأن إطلالتها طبيعية وأنها ترتدي ما هو أجرأ من ذلك في حياتها اليومية، قائلة :”هااي أول شيء حابة أتكلم عن الصور اللي انتشرت على السوشال ميديا.. أولا أنتم أول مرة تشوفوني بلبس هاد الشيء”.

وتابعت: “انا سورية الاصل بس عايشة في البحرين واحذت الجنسية وبما اني صرلي من سنة الـ 2000 في البحرين انا غيرت كثير من عاداتي وطريقة لبيس لان كل بلد لها عادات وتقاليد بس أنا في حياتي واللي يعرفوني منيح يعرفون أن هذا طريقتي ولبسي مو جديد عليا هاذا الشيء بس كانت حصلتلي شوية ظروف كانت لغبطت حياتي شوية وبعدتني عن عاداتي وحياتي”.

وتابعت: “بس أنا بلبس هيك وأقصر من هيك حتى قبل ما حلا تشتهر، كانت هادي طريقتي واللي يقولوا أني كنت محجبة هاد ما كان حجاب أنا بس حبيت أختفي شوية عشان كنت بمر بظروف صعبة كثير، لكن أحب أقول إني الملابس اللي كنت لابساها طبيعية ومو جديدة عليا وهاد طريقتي في كل ملابسي”.