خرجت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، في مقطع فيديو جديد للرد على الاتهامات التي يوجهها البعض لها باستغلال ابنتها، وإهمال تربيتها من أجل تحقيق مكاسب مادية، مهددة بأنها ستفضح المستور وتروي كل ما تعرضت له من ظلم في الفترة الأخيرة معنونة هذه المقاطع بعبارات مثل “العين بالعين والسن بالسن” و “علي وعلى اعدائي”.

وبدأت منى السابر حديثها، ، في مقطع فيديو لها عبر تطبيق “سناب شات”، بتوجيه الاتهام الى البعض باستغلال ابنتها حلا الترك قائلة “الناس التي تثق فيهم طلعوا مو قد المسؤولية وهم قاعدين يستغلوا الوضع فديروا بالكم من هذه النقطة”.

،وتابعت السابر: “أنا في الأيام الجاية راح أتكلم خلاص.. ومافيني إلا إني أتكلم ما في مفر.. ولازم أتكلم وأدافع عن حالي، َكل الناس تعرف الحقيقة لأن الكل قاعد بتفلسف”.

وأوضحت: “الكل قاعد يتابع هالقضية من زمان وتعرفون أني ما اتكلمت ولا غلطت بأحد ولا بستغل الرأي العام.. لكن أنا قضيتي من البداية رأي عام ولازم الكل يعرف لفين وصلت.. بس أنا في فترة من الفترات صمت حفاظًا على مشاعر أولادي.. لكن خلاص في أشياء لازم تبين على حقيقتها والناس تعرف شنو الموضوع”.

وتابعت: “أنا من حقي اني اتكلم وأدافع عن حالي.. مثل ما في البعض بيقول إني بستغل بنتي أو بنتي ضايعة وتحتاج إلى إرشاد وأنا بالعكس ما قصرت وكل الأمهات ما تقصر مع أولادها، مختتمة حديثها:” “اتق شر الحليم إذا غضب.. والله والله علي وعلى أعدائي”.

وسبق أن قضت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى في البحرين، بعودة حلا الترك وشقيقيها “محمد وعبد الله” لحضانة والدهم المنتج البحريني محمد الترك، حيث جاء في نص الحكم بأن يستعيد محمد الترك حضانة ابنته حلا وشقيقيها، لأنها رأت أن والدها هو الأولى بتربية ابنته كي يشتد عودها ويقوّم إدراكها، ولأنه وليها العاصب. وأكد محمد الترك في دعواه ضد طليقته منى السابر، أنه تزوجها ورُزق منها بثلاثة من الأبناء “حلا وشقيقيها”، وأنها تحصّلت على حكم بحضانة الأبناء، وقُررت لها نفقة وأجر حضانة وأجر مسكن في دعواها عام 2015. وأضاف أن ابنته “حلا” تجاوزت سنّ الحضانة كما أن الولد الثاني شارف على السن نفسها، مؤكدًا أن مطلقته أصبحت غير صالحة وأمينة على حضانة الأبناء، وأنها مهملة في حضانتهم.