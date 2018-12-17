والدة حلا الترك توجه إليها رسالة من القلب.. لن تصدق كيف أصبح شكلها تبدو أصغر من سنها

نشرت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لهما معاً أثارت اهتمام عدد كبير جداً من المتابعين.



ولفتت الأنظار بالتعليق الذي أرفقتها به وكتبت: “تبين عيني لك عيوني أنا وكل ما أملك”.

وحققت الصورة التي احتفت من خلالها السابر بالعيد الوطني لبلدها البحرين أكثر من 10 آلاف إعجاب.



وهو ما أحدث موجة كبيرة من التعليقات حيث أثنى الكثير من المتابعين على جمال الفنانة الشابة ووالدتها وتمنوا لهما دوام البقاء والنجاح معاً.

إلا أن بعضهم اعتبر أن كلمات الوالدة موجهة إلى بلدها البحرين في تلك المناسبة المميزة.



ويشار إلى أن حلا احتلفت بالحدث من خلال أغنية وطنية عنوانها “نهواك يا لبحرين”. وهي من إنتاج “شركة بيبي كلاي”، كلمات الشاعر يونس سلمان، ألحان وتوزيع موسيقي أحمد أسدي، كورال شباب وبنات وأطفال مجموعة البحرين.



وتولى تركيب الإيقاعات سمير القطان غيتارiltercurkala وأجريت عملية المكساج في استوديوات فايز السعيد في “دبي مكس”.



والأغنية من إخراج إيناس اليعقوب وجرة تسجيلها في استديوPro audio studio Bahrain.