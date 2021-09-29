خرجت والدة الفنانة ” حلا شيحة ” للتعليق على التساؤلات التي يتم تداولها في الفترة الأخيرة حول ارتداء إبنتها للحجاب .
خاصة بعد نشر حلا شيحة خلال الساعات الماضية لصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام والتي ظهرت فيها وهي مرتدية الحجاب .
وكتبت حلا في تعليقها عليها : ” مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي .. الحمد لله ” .
وقالت والدة حلا شيحة في تعليقها على ذلك : ” والله العظيم ما أعرف حاجة عنها ومعرفش إذا كانت لبست الحجاب ولا لأ .. روحوا اسألوها هي وأبوها .. تعبت من كتر التليفونات اللي عمالة تيجي ” .
وتابعت : ” المفروض الناس تسيبها من الفنانين لبسوا ولا قلعوا الحجاب وتهتم بالإيجابيات اللي بتحصل في بلدنا ” .
روحوا اسألوها هي وأبوها .. تعبت من كتر التليفونات اللي عمالة تيجي ” .
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عندما تخلع فنانة الحجاب وتعود للفن مرة أخرى، لم نسمع عن أى ردة فعل بل بالعكس نرى ترحيب قوى ومُبالغ فيه من أهل الفن وإستقبال شبيه بإستقبال الأبطال!
لماذا عندما يحدث العكس نرى كل هذا الهجوم والإلحاح والتطفل؟!
ليه لما بيحصل العكس بيبغضوهم
ماذا تقول أنت؟