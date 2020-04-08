نشرت السيدة ” ليلى الأتاسي ” والدة الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” صورة لإبنتها ” إبتسام ” أعربت من خلالها عن حزنها وتضامنها معها خلال سجنها بالوقت الحالي بسبب إتهامها بالتورط في حساب ” حمزة مون بيبي ” المختص بالتشهير بالمشاهير وفضحهم .

وظهرت إبتسام في الصورة وهي تبكي وأرفق معها نصا جاء فيه : ” ولعلك تبكي في الأرض والله ينادي ملائكته في السماء إقضوا حاجة عبدي ” .

وكتبت والدة دنيا وإبتسام بطمة في تعليقها على الصورة قائلة : ” الله ياخذ الحق في كل من ظلمك وافترى عليك وقال ما ليس فيك ” .

وتابعت : ” دعواتي ودعوات كل من يحبك معك .. إن مع العسر يسرا .. فوضت أمري إلى الله عز وجل ” .