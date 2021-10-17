عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بـعيـداً عـن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

وهذا ما حدث مع الفنانة «روجينا» حيث أثارت والدتها حالة كبيرة من الجدل، بعدما قامت إبنتها بنشر صورة لهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديوهــات والصــور “إنستجرام“، وتفاعل المتابعون عن الصورة بشكلٍ لافت، وأشار الكثيرين لوجود بعض الشبه بينها وبين والدتها.

وظهرت والدة روجينا في صورة أخري من مرحلة الطفولة مع إبنتها، نشرتها الأخيرة احتفالًا بمناسبة عيد الأم، وعلّقت عليها: «كل سنه وانتى طيبه ياست الكل.ياست الحبايب.ياستى وتاج راسى، كل سنه وانتى حسك فى الدنيا بيطمنى هو الأمان.. كل سنه وانتى سندى وفخرى والحنيه كلها دايما صبوره راضيه.. ربنا يشفيكى ويعافيكى ويرزقك الصحه ويحفظك ياأمى ونفضل انا واخواتى وولادنا دايما فى حصنك».

من ناحية أخرى، انتهت منذ قليل النجمة روجينا من تصوير فوتو سيشن جديد، وارتدت فيه فستانا، وظهرت متألقة أثناء حضور فعاليات المهرجان، وذلك قبل مغادرتها الجونة غدًا نظرًا لأنها ترتبط بتصوير أول مشاهد فيلمها الجديد.

وهو الفيلم الذى يحمل اسم “فيلم مربع برمودا“، ويجمعها مع الفنان مصطفى خاطر ومن إخراج طارق رفعت.

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وفي سياقٍ مختلف، سبق وقالت الفنانة روجينا، إن زوجها الفنان أشرف زكي رجل نبيل، وأنها تشعر بالفخر عندما تقول إنه نقيب المهن التمثيلية.

​وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر“: “هو رجل سند وأمان والله أعطاه صحة ووقتا وسرعة من أجل خدمة غيره، وأوقات أشفق عليه بسبب الضغوط التي يتعرض لها، لكنه يكون سعيدا عندما يقدم خدمة لغيره”.

وقالت: “الأمر لم يقتصر على النقابة فقط، ولكن الله سخره لخدمة الناس، وهو ربى كوادر كثيرة في الخدمة العامة، وهو من محبي الخير الذين يرغبون في تقديم خدمات لغيرهم، وأي مكان تولى مسئوليته نوره”.

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