عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة”شيرين عبد الوهاب” التى تناقل النشطاء مجموعة من الصور شهدت ظهور والدتها التى خطفت الأنظار بالتطابق الشكلي معها .

صورة نادرة لشيرين عبدالوهاب ووالدتها

صورة عائلية من حفل زفاف شيرين عبد الوهاب تشهد ظهور والدتها

في سياقٍ آخر، تداولت في النشطاء أحدث صورة تجمع النجمة “شيرين عبد الوهاب” وزوجها الفنان “حسام حبيب”، في أول ظهور لهما بعد شائعات خلافاتهما وانفصالهما التي ترددت منذ شهور قليلة، ولاحظ الجمهور أن الفنانة شيرين عبد الوهاب بدت مختلفة في ظهورها الأخير، حيث أطلّت بزيادة وزن ظهرت بوضوح مع ارتدائها لفستان أخضر صيفي يكشف عن ذراعيها، كما أن ملامحها بدت مغايرة نظراً لظهورها علي طبيعتها بدون مكياج مع زم شعرها للخلف، وتفاعل الجمهور مع الصورة كما أبدوا اشتياقهم لها، خاصة وأنها أصبحت مقلّة في الظهور نظراً لغلق حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وعلي الصعيد الفني، أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن استعدادها للتعاون مع الملحن “محمود الخيامي” خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أكد الأخير تضامنه ودعمه لها، وقال الخيامي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “كنت بتفرج على برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب.. كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين اللي تاخديه معاكي في الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها!.. أنا مش معاكي يا شيري.. انتي بس تشاوري وأول الناس الخيامي”.