عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانين، وبالتحديد فيما يتعلق بحياتهم الشخصية التى دائماً ما يحرصوا علي إبقاءها بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهم، خاصة أمهاتهم، وذلك لتحّري الشبه بين النجم ووالدته، حيث أن هناك نجوم مصريين وعرب يعتبروا “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهم.

وهذا ما حدث مع الفنان المصري كريم عبد العزيز، حيث تناقل عدد من الحسابات الفنّية على مواقع السوشيال ميديا مجموعة الصور من حفل زفاف شقيقته الصغري “ياسمين”، شهدت ظهور والدته البعيدة تمامًا عن الأضواء. وذلك بالرغم من أن كريم ينتمي إلي عائلة فنّية كبيرة، فوالده هو المخرج محمد عبد العزيز، وعمه المخرج عمر عبد العزيز، وشقيقته عملت بمجال الفن أيضًا، حيث ظهرت على الشاشة مرة واحدة حين كانت طفلة بفيلم من إخراج والدها.

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وقال كريم عبد العزيز، إنه استوعب فكرة انفصال والديه بعدما أتم 21 عامًا، متابعًا: “الوالد والوالدة انفصلوا بشكل محترم جدا جدا.. والأب كان دايما متابع المدارس والمستشفيات وغيره، وبعد ما كبرت اكتشفت أنه وارد الطرفين يفضلوا الانفصال والطلاق حلال، وده لا يعيب أي طرف فيهم”.

وأضاف كريم عبد العزيز خلال حواره مع “برنامج السيرة” تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة “dmc“، “طبعًا أي طفل بيتعرض لطلاق بين الأب والأم لا يكتمل عاطفيًا وذهنيًا.. لازم يشوف الأب والأم جنب بعض، ولكن إن حصل الطلاق فكل ما يكون باحترام وشياكة كل ما الأولاد هيطلعوا أسوياء”.

وتابع كريم عبد العزيز: “كنت 4 سنين وكنت واعي لانفصال أبويا وأمي، وأنا صغير لُمت بابا على الانفصال، وفي نص الطريق لُمت ماما، ولما كبرت صالحتهم هما الاتنين.. بمعنى أنه حصل استيعاب للفكرة، كان مضايقني إن بابا ساب البيت.. وأمي كانت ست بـ100 راجل، ورفضت تتجوز عشانا، وأبويا اتجوز، ومرات أبويا هي أمي التانية”.

ويعود النجم كريم عبد العزيز الى السينما من خلال فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” والذى تم تاجيله لمدة عام تقريبا بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أثرسلبيًا على السينما، ويعد هذا الفيلم، أحد الأعمال التى تمتاز بالكوميديا التى يفتقدها الجمهور فى الفترة الاخيرة ومن المقرر عرضه فى شهر يوليو الجاري.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من أبرزهم: ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد فهمي، أحمد حلاوة، شيماء سيف، عمرو عبدالجليل، نيللي كريم، ومحمود حميدة.

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