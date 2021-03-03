عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانين والفنانات، خاصة فيما يتعلق بحياتهم الشخصية التى دائماً ما يحرصون علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهم خاصة أمهاتهم ، وذلك لتحّري الشبه بين الفنان ووالدته، حيث أن هناك نجمات ونجوم عرب يُعتبروا “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهم.

علي عكس عدد من النجوم الذين يُفضّلون نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهم بأمهاتهم، ومن أبرز هؤلاء النجم السوري “مكسيم خليل”، الذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة شهدت ظهور والدته السيدة “ستيلا خليل” التى لفتت الأنظار بملامحها الأوروبية.

وفي السياق الفنى، انتهى الفنان مكسيم خليل مع أبطال «مسلسل المنصة» من تصوير ثاني أجزاء العمل، بعد نجاح عرض حلقاته الأولى على NETFLIX، وهم: عبدالمحسن النمر، سلوم حداد، معتصم النهار، أحمد الجسمي، سامر إسماعيل، خالد القيش، ياسر النيادي، مهيرة عبدالعزيز، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، رهام القصار، جابر جوخدار، نورا العايق، وغانم الزرلي.

ويضمّ المسلسل في موسمه الثاني شخصيات جديدة، ونجومًا من مختلف الجنسيات، حيث انضمّ النجم السوري باسم ياخور بشخصية ملفتة ومختلفة، كذلك يشارك بدور محوريّ النجم المصري سيد رجب، وكل من أويس مخللاتي، نظلي الرواس، مرام على، وائل أبوغزالة، وائل زيدان، أسامة حلال، مؤيد الخراط، الإماراتي مد ردبان، والتونسية صابرينا، بالإضافة إلى التجهيز لانضمام ميسون أبوأسعد وجفرا يونس وسعيد الريسي لاحقًا.

ومن المقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل المنصة في الأسبوع الاول من شهر أبريل ويحمل الجزء القادم في أحداثه الكثير من التشويق، لحكاية لفتت الرأي العام، تخصّ شقيقين يحصلان على معلومات سرية، يحاول أحدهما الاحتفاظ بها لنشرها على منصته الرقمية الشهيرة، فيدخل صراعات يدفع فيها الكثير من الأثمان، هو وعائلته المفككة أصلاً، وشقيقه وكل من يحيط بهم، وهو من اخراج ياسر سامي ومن تأليف الكاتب السوري هوزان عكو.