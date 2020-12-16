تعرّض النجم السوري ناصيف زيتون لموقف محرج خلال تسجيل فيديو من داخل منزله كان قد نشره على خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابه على تطبيق انستغرام، ونجح في تحويل الموقف الى دعابة لطيفة.

وظهر ناصيف في الفيديو بلوك جديد ومميّز، لكن خلال حديثه مع متابعيه وبعد أن حيّاهم بالقول: “يا مرحبا بمسيكم بالخير جميعاً، ان شالله الكل بخير”، قاطعه صوت طرق بالملعقة والطنجرة ليلتفت بخجل ناحية الصوت، ولكن استطاع تدارك الموقف المحرج من خلال تعليقه على المقطع قائلاً: “شغال الطبخ صوت الطنجرة” مع “إيموجي” لوجه ضاحك.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع عفوية وطرافة ناصيف في التعامل مع الموقف وطبخ والدته التي انتقلت للعيش في منزله بعد وفاة والده، وتم تداوله بكثافة بين صفحات محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة ثانية، يحيي ناصيف حفل رأس السنة في المركز التجاري في إمارة دبي، بتنظيم من شركة “مومينت ايفينت”.