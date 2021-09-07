شاركت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ صورة لها برفقة والدتها عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك من حفل زفاف شقيقها الفنان نبيل عجرم.

وقد خطفت والدة نانسي عجرم الانظار خاصة انها من النادر ان تظهر في الاعلام او عبر السوشيال ميديا فقد أثنى الجمهور على أناقة نانسي ووالدتها، واعتبروا انهما تشبهان بعضهما الى حد كبير.

وقد جاءت اغلب التعليقات متغزلة بشباب والدة نانسي عجرم حيث كتب احدهم “هي مين ام الثانية” فيما كتب اخر “احلى ام جابت احلى بنت ”.

قصدك نانسي كبيرة بالعمر وما مبين عليها انها ابنة مو — Mohammed (@MFB_98) September 6, 2021

وكانت نانسي عجرم قد شاركت الجمهور مجموعة صور جديدة لها ولعائلتها من حفل زفاف أخيها الفنان نبيل عجرم عبر حسابها الخاص، ولفتوا أنظار المتابعين بجمال إطلالتهم وخفة وجاذبية بناتها.

وإختارت نانسي فستاناً بتصميم ملكي باللون الزهري طويل، أبرز رشاقتها وأناقتها، كما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة ناعمة ونسقت معه أكسسوار ناعم.

كذلك خطفت بناتها أنظار المتابعين بإطلالاتهن الناعمة بفستاتين بيضاء تتناسب مع المناسبة وأعمارهن.