خطفت والدة الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور الأنظار في عيد ميلادها والذي أقيم بأجواء عائلية.

وشاركت نور الغندور للمرة الأولى صورة واضحة لوالديها، مرفقة برسالة معايدة مميزة، إلا أن الجمهور توقف عند الشبه الكبير بين نور ووالدتها التي بدت وكأنها شقيقتها.

ونشرت نور الغندور على إنستغرام صورا لها من احتفالها مع عائلتها بعيد ميلاد والدتها، معلقة :”سكرة البيت ودلوعتنا كلنا، كل سنة وانت طيبة ويارب دائما تبقي جميلة زي مانتي ومنورة علينا حياتنا”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع نور وإطلالة والدتها، معبرين عن دهشتهم بكونها ما تزال تبدو شابة، كما أشادوا بجمالها اللافت وملامحها الجذابة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تكشف فيها نور الغندور عن صور والديها بوضوح على إنستغرام، بينما كانت قد أطلت قبل فترة بصور مع شقيقها الأول الذي شبهه الجمهور بالفنان المصري محمد رمضان،