عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة المصرية “نيللي كريم”، التى نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة حديثة شهدت ظهور والدتها التى خطفت الأنظار بالتطابق الشكلي معها .

في سياقٍ آخر، حصلت النجمة نيللي كريم على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في “مسلسل ب 100 وش”،من مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم يوم الأحد الماضي بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة. وأنطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك نيللي كريم في بطولة “فيلم العميل صفر”، مع أكرم حسنى، وهو فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته الفنانون لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.

كما تبدأ النجمة نيللي كريم تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الرمضانى المقبل “دهب” بعد انتهائها من تصوير “فيلم العميل صفر”، للنجم أكرم حسنى، ويعد إسم المسلسل مبدئى وسوف يتم تغييره مع انطلاق التصوير، وحتى الان لم يتم تحديد الأبطال الذين يشاركونها فى بطولة العمل، وجارى اختيارهم الفترة الحالية