خطفت والدة الفنانتين المصريتين وفاء وايتن عامر الانظار بعد تداول صور لها من الحفل الذي اقامه الشقيقتين بمناسبة عيد ميلادها.

وشاركت وفاء عامر متابعيها عبر حسابها على انستغرام صورا من حفل عيد ميلاد والدتها معلقة :”الغالية كل سنة وانتي طيبة يا أمى” حيث ظهرت في إحدى الصور وهي تعانقها خلال احتفالية عيد الميلاد.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة أخرى ظهرت فيها الفنانة أيتن عامر بجوار والدتها وشقيقتها وفاء عامر، فيما انهالت التعليقات لتقديم المعايدات لوالدة النجمتين.

ونادرا ما تظهر والدة الفنانتين وفاء وأيتن عامر أمام الجمهور، حيث ظهرت لأول مرة في العام 2018 حينما احتفلت عائلتها بعيد ميلادها في جو أسري.

وقد انهالت التعليقات على الصور من جمهور الفنانتين متمنين الصحة والعمر المديد لوالدتهما فيما تغزل اخرون بها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “ماشاءالله امهم مش كبيره” و “ما شاء الله كانها اختهم” و “اصغر منهم ”.