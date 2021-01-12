خطفت والدة خبيرة الماكياج والتجميل السعودية يارا النملة الانظار بعد تداول صورة لها برفقة ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اشاد الناشطون بالشبه الكبير بينهما.

وتظهر يارا النملة مع والدتها في الصورة وهما يروجان لاحدى ماركات العبايات غير ان الانظار توجهت الى الام حيث اشاد الكثيرين بجمالها خاصة انها تبدو صغيرة بالسن.

وكانت يارا النملة قد نصدرت تريند موقع “تويتر”، في الساعات الماضية، بعدما دشن عدد من النشطاء هاشتاج بعنوان «أجمل مشهورة سعودية»، حيث تصدرت «النملة» الإشادات بالأكثر جمالا.

فجاء من بين التعليقات: «أجمل مشهورة سعودية يارا النملة وانتهى الكلام، يارا النملة أحب جمالها، يارا النملة حلوة وأنيقة وأسلوبها يهبل أقدر أقول قريبة من الكلام».

ومن حين لآخر، تتصدر خبيرة الماكياج السعودية، تريندات مواقع البحث والتواصل الاجتماعي، بسبب فيديوهاتها المختلفة، الخاصة بعالم التجميل.

وتعتبر يارا النملة واحدة من الفتيات التي تحظى باهتماما كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها أكثر من مليون شخص عبر حسابها على انستغرام وقد ازدادت شهرتها على مدار السنوات القليلة الماضية، داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنها تسعى لنيل الشهرة الواسعة دائما في مجالات الموضة والأزياء.