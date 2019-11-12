والد أنغام يكشف حقيقة هجومه على إبنته عبر ” فيس بوك “

خرج والد الفنانة المصرية ” أنغام ” الموسيقار ” محمد علي سليمان ” بتصريحات تليفزيونية من خلال تسجيل صوتي ببرنامج ” Trending ” المذاع على قناة ” mbc ” ليكشف حقيقة الخلافات بينه وبين إبنته عقب المنشورات التي تم نشرها على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” والتي تم تداولها بشكل كبير .

ونفى محمد علي سليمان وجود أية خلافات مع إبنته وأن حسابه على موقع ” فيس بوك ” تعرض للسرقة وتم استغلال هذه المنشورات التي تم تداولها للوقيعة بينهما .

وأكد على إنه غير مسئولا عنها تماما ووصف ما تمت كتابته بإنه ” كلام فارغ ” .

وأشار الموسيقار محمد علي سليمان إلى إنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتواصل مع مباحث الإنترنت للتوصل إلى مخترق الحساب والتي تحفظ حقه بشأن تداول الشائعات حول حياته الخاصة .. وكشف عن إنه تم القبض على من قام بذلك وباشرت السلطات التحقيق معه لاتخاذ العقاب اللازم بحقه وفقا للقانون .

وعلق محمد علي سليمان على علاقته بالفنانة أنغام قائلا : ” أنا بيني وبين أنغام كل خير .. العلاقة بيني وبين ابنتي لا تحمل إلا الود والتفاهم ولا توجد مشاكل تجعلنا نصل لهذه الدرجة بنشر حياتنا الخاصة عبر السوشيال ميديا لأن هذه مهاترات ” .

يذكر أن المنشورات التي تم تداولها نشرت عقب الحفل الذي أقامته أنغام مؤخرا في دار الأوبرا المصرية والتي واجهت عدة انتقادات لتجاهلها غناء الأغاني التي كانت من ألحان والدها .

وتضمنت المنشورات التي نسبت إلى الموسيقار محمد علي سليمان انزعاجه من ذلك وان أولاده يستعجلون وفاته فيقول : ” قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني .. البقاء لله والحمد لله ” .

وجاء منشور آخر كتب فيه : ” اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أنك تستعجلين دفني .. بل كل الناس الطيبين أفوض أمري إلى الله ” .