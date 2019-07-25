والد الإعلامية صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها.. إلى جنات الخلد يا أطيب البنات

ودع أحمد بورشيد ابنته الإعلامية صابرين بورشيد التي توفيت عن عمر ناهز الـ34 عامًا، بعد معاناتها من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار.
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كنتي هدية لي وأمانه من الله وأستمتعت معكي طوالي ٣٤ سنه فانتي البنت البارة الكريمة الطيبه الخلوقة الحنونة فاراد الله أن يسترجع أمانته مني فاللهم لا اعتراض إلى جنات الخلد يا أطيب البنات.
ونشر ” بورشيد ” صورة لابنته الراحلة أثناء حفل زفافها، قائلًا: ” كنتي هدية لي وأمانه من الله واستمتعت معكِ طوال الـ34 سنة، فإنتِ البنت البارة الكريمة الطيبة الخلوقة الحنونة “.
وأضاف: ” أراد الله أن يسترجع أمانته مني فاللهم لا اعتراض إلى جنات الخلد يا أطيب البنات “.