الصفحة الرئيسية فن والد الإعلامية صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها.. إلى جنات الخلد يا...

والد الإعلامية صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها.. إلى جنات الخلد يا أطيب البنات

بواسطة -
0 92
والد الإعلامية صابرين بورشيد

والد الإعلامية صابرين بورشيد

ودع أحمد بورشيد ابنته الإعلامية صابرين بورشيد التي توفيت عن عمر ناهز الـ34 عامًا، بعد معاناتها من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

كنتي هدية لي وأمانه من الله وأستمتعت معكي طوالي ٣٤ سنه فانتي البنت البارة الكريمة الطيبه الخلوقة الحنونة فاراد الله أن يسترجع أمانته مني فاللهم لا اعتراض إلى جنات الخلد يا أطيب البنات.

A post shared by أحمد بورشيد (@ahmed_burshaid) on

ونشر ” بورشيد ” صورة لابنته الراحلة أثناء حفل زفافها، قائلًا: ” كنتي هدية لي وأمانه من الله واستمتعت معكِ طوال الـ34 سنة، فإنتِ البنت البارة الكريمة الطيبة الخلوقة الحنونة “.
وأضاف: ” أراد الله أن يسترجع أمانته مني فاللهم لا اعتراض إلى جنات الخلد يا أطيب البنات “.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.