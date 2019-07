والد الإعلامية صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها.. إلى جنات الخلد يا أطيب البنات

View this post on Instagram

كنتي هدية لي وأمانه من الله وأستمتعت معكي طوالي ٣٤ سنه فانتي البنت البارة الكريمة الطيبه الخلوقة الحنونة فاراد الله أن يسترجع أمانته مني فاللهم لا اعتراض إلى جنات الخلد يا أطيب البنات.