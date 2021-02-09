أجرى الفنان التشكيلي ” أحمد شيحة ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” كلمة أخيرة ” علق من خلالها على عقد قرآن إبنته الفنانة ” حلا شيحة ” على الداعية والمنتج ” معز مسعود ” الذي احتفلوا به يوم أمس الإثنين داخل أحد الفنادق بالقاهرة .

وأكد أحمد شيحة على أن عقد القرآن تم في أجواء عائلية حيث اقتصر على حضور الأسرتين فقط نظرا لتداعيات فيروس كورونا .

وكشف والد حلا شيحة عن وصيته لإبنته وزوجها خلال عقد القرآن متمنيا لهما السعادة فقال : ” قلت لمعز حلا أغلى الناس عندي وحاجة كبيرة ومهمة وتحتاج حد يكون حقيقي بيحبها ويحافظ عليها ويوقف جنبها ” .

وتابع أحمد شيحة : ” وهو شخص محترم للغاية ووصيتها تقف جنبه وتحافظ على فنها وتعمل الأدوار اللي بتعجب الناس .. وهو قالي إنها هتعمل كل عمل فني له قيمة فنية ” .