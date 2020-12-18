بعد تأكيد الفنانة إلهام شاهين في أحد حواراتها الصحافية وجود علاقة عاطفية بين ابن شقيقها محمود شاهين والفنانة هنا شيحة، خرج الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد هنا؛ ليكذّب ما قالته إلهام، مؤكداً أن لا صحة لكلامها، ولا علاقة تجمع ابنته بابن شقيقها… وقال: “لا يوجد شيء صحيح من ذلك الحديث، وإلهام شاهين تقول كيفما شاءت ولكن لا يوجد أي شيء بين ابنتي هنا وابن شقيقها”.

وكانت إلهام قد أكدت أن هناك فعلاً علاقة عاطفية تربط ابن شقيقتها بهنا شيحة، لكن لا شيء رسمياً حتى الآن، وذلك بعدما ظهرت هنا مع محمود شاهين في أكثر من مناسبة كان آخرها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

وكانت قد انتشرت في الفترة الأخيرة شائعات عن ارتباط الثنائي بسبب وجودهما معاً في أماكن مختلفة، وما زاد من شائعات ارتباطهما، رؤية محمود وهو يمسك بيد هنا في مهرجان القاهرة السينمائي ليكون ذلك أول ظهور رسمي لهما.