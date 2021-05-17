خرجت الفنانة ” مريم سعيد صالح ” بتصريحات صحفية لها كشفت من خلالها عن تعرضها للإهانة والإساءة من جانب المخرج ” محمد سامي ” أثناء تصوير مسلسل ” نسل الأغراب ” التي شاركت فيه .

حيث أشارت مريم سعيد صالح في تصريحاتها إلى أنها أثناء تصويرها لأحد المشاهد بالمسلسل كانت قد ارتبكت واضطرت لإعادة تصويره أكثر من مرة .

ليطلق عليها محمد سامي وابلا من الشتائم واتهمها بالفشل واصفا إياها ب ” الكومبارس ” فقالت : ” قال لي انتي بتغيّري في المشهد أنا كلامي قرآن .. ما تيجي تألفي انتي أحسن ” .

وتابعت بأن هذا الموقف حدث أمام إبنتها التي اعترض على ذلك واشتبكت مع المخرج محمد سامي وطالبته بعدم التعامل مع والدتها بهذا الشكل كي لا يتسبب لها في الإصابة بجلطة .. حتى تدخلت مريم سعيد صالح وأخرجت إبنتها من موقع التصوير لكي لا يتطور الأمر عن ذلك .

وأضافت : ” “سكت عشان أدفع جامعة ولادي واتشتمت قدام أكتر من 700 نفر وبنتي سمعت شتيمة مامتها بودانها ” .

واستكملت مريم سعيد صالح حديثها بأنها تقدمت بشكوى إلى جهة الإنتاج ضد محمد سامي ليأتي الأخير معتذرا عما بدر منه ومبررا ذلك بإنه بسبب ضغط العمل وإنه مؤلف ومخرج المسلسل .

ولكنها عندما فكرت بالانسحاب من مسلسل نسل الأغراب هددها بدفع مليون جنيه لجهة الإنتاج ثمنا لليوم الذي قاموا بتصويره قائلة : ” قالي أنا هدفعك مليون جنيه لو مشيتي .. هو أنا أجري كله كام عشان أدفع مليون جنيه للشركة ” .

وأكدت الفنانة مريم سعيد صالح على أنها قامت بالدعاء على محمد سامي في ليلة القدر بسبب هذا الموقف حيث قالت : ” دعيت بحرقة في ليلة القدر وربنا جابلي حقي لأنه هو العدل ومش بيضيع تعب ومجهود وحق حد ” .

كما أعلنت عن رفضها التعاون مع سامي مجددا نظرا للحاجز النفسي الذي وضعه بينهما كما أنه لم يوفر لها الأجواء الملائمة للتصوير فقد كان طوال الوقت متوترا وكان التواصل سيئا بينهما وبحاجة إلى السيطرة على غضبه .