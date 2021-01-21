أعلن الممثل البريطاني روان أتكينسون (65 عاما) أنه لن يؤدي دور شخصية “مستر بين” الشهيرة، التي جعلته نجما عالميا مرة أخرى. وقد برر قراره بقوله “لم أعد أستمتع كثيرا به، فقد أصبحت أجده مرهقا جدا”؛ لكنه وعد أن يستمر في تقديمه بصوته فقط، في فيلم رسوم متحركة ما يزال قيد الإعداد بحسب ما قال في تصريح إذاعي لـ “التايمز” البريطانية.

وواصل أتكينسون -الذي جاءت صفحته على موقع “فيسبوك” (Facebook) العاشرة ضمن الصفحات الأكثر شعبية في العالم- التعبير عن ضجره قائلا “لا أرغب في أن يكون لدي أي حضور على وسائل التواصل الاجتماعي”. مُضيفا في حديثه لراديو “تايمز” (Times) “في الواقع أنا لا أحب صنع أي شيء”.

ظهر “مستر بين” على التلفزيون البريطاني في 15 حلقة (من 1990 إلى 1995)، وأعيد تقديمه بعدها في فيلمين و 52 حلقة في سلسلة رسوم متحركة، وقد لا يظهر مثله مرة أخرى.